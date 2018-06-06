Комитет в среду не будет рассматривать законопроект об антикоррупционном суде

Вместо этого состоится рабочее совещание у главы комитета в 14:30

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия сегодня не будет собираться на заседание для рассмотрения правок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде относительно права вето Общественного совета международных экспертов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец.

"Есть сообщение, что комитета у нас сегодня в 14:15 не будет. Вместо этого состоится рабочее совещание у главы комитета в 14:30", - сказал Емец.

По его прогнозам, для вынесения решения о норме, касающейся роли Общественного совета международных экспертов, комитет соберется в четверг утром, 7 июня, перед заседанием Рады.

Напомним, во вторник спикер Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов присоединиться к работе над законопроектом об антикоррупционном суде на заседании комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был состояться в среду.

Глава Рады призывал нардепов на комитете разработать общие компромиссные позиции, чтобы нардепы смогли выйти на позитивное решение по закону об антикоррупционном суде.