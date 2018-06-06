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Комитет в среду не будет рассматривать законопроект об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    06.06.2018 - 13:13
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)
Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)

Вместо этого состоится рабочее совещание у главы комитета в 14:30

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия сегодня не будет собираться на заседание для рассмотрения правок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде относительно права вето Общественного совета международных экспертов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец.

"Есть сообщение, что комитета у нас сегодня в 14:15 не будет. Вместо этого состоится рабочее совещание у главы комитета в 14:30", - сказал Емец.

По его прогнозам, для вынесения решения о норме, касающейся роли Общественного совета международных экспертов, комитет соберется в четверг утром, 7 июня, перед заседанием Рады.

Напомним, во вторник спикер Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов присоединиться к работе над законопроектом об антикоррупционном суде на заседании комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который должен был состояться в среду.

Глава Рады призывал нардепов на комитете разработать общие компромиссные позиции, чтобы нардепы смогли выйти на позитивное решение по закону об антикоррупционном суде.

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Теги публикации: Верховная Рада, Леонид Емец, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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