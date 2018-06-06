Комітет Ради ухвалить рішення щодо антикорупційного суду зранку

Денисенко також не виключає, що засідання комітету може відбутися вночі

Комітет з питань правової політики та правосуддя ухвалить рішення щодо законопроекту про антикорупційний суд зранку. Про це повідомив представник Уряду в парламенті Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Реальне засідання комітету ми зможемо очікувати після перемовин з МВФ якщо не вночі, то завтра зранку",- повідомив Денисенко.

Нагадаємо, раніше нардеп Леонід Ємець повідомив, що комітет Верховної ради з питань правової політики і правосуддя у середу не збиратиметься на засідання для розгляду правок до законопроекту про Вищу антикорупційному суді щодо права вето Громадської ради міжнародних експертів, хоча у вівторок спікер Ради Андрій Парубій просив знайти на цьому засіданні компромісне рішення по законопроекту.