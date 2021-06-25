Комитет Рады повышает налоги для украинцев, но снижает их для игорного бизнеса, - нардеп

"После рассмотрения такого масштабного и катастрофического для сотен тысяч налогоплательщиков проекта 5600, пытаться снизить налоги для игорного бизнеса. Неужели теперь казино - это основа экономического роста Украины?" - заявил Николаенко.

В свою очередь народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк посчитала: по состоянию на сегодня от выдачи лицензий на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в госбюджет уплачено свыше 630 млн грн - вместо 12 миллиардов гривен, которые обещали депутаты, принимая законопроект, который вернул в Украине игорный бизнес.

Также она выразила убеждение, что этот законопроект поможет отмывать средства, полученные незаконным путем.

"Чем врачи, которые получают менее 8 минималок, хуже игроков? Кроме этого, авторы проекта хотят втрое уменьшить ежегодную оплату за лицензию до ввода в эксплуатацию онлайн-системы мониторинга. Я уже молчу о попытке избежать идентификации клиентов, которые выиграли. Это может вызвать отмывание средств и мы снова получим ноунеймов, которые "выиграли", и депутатов-счастливчиков, которые декларируют успешный успех в лотереях", - убеждена нардеп.