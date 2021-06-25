Комітет Ради підвищує податки для українців, але знижує їх для грального бізнесу, - нардеп

"Після розгляду такого масштабного та катастрофічного для сотень тисяч платників податків проекту 5600, намагатися знизити податки для грального бізнесу. Невже тепер казино - це основа економічного зростання України?" - заявив Ніколаєнко.

Своєю чергою народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк порахувала: станом на сьогодні від видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор до держбюджету сплачено понад 630 млн грн - замість 12 мільярдів гривень, які обіцяли депутати, ухвалюючи законопроект, який повернув в Україну гральний бізнес.

Також вона висловила переконання, що цей законопроект допоможе відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.

"Чим лікарі, які отримують менш як 8 мінімалок, гірші за гравців? Окрім цього, автори проекту хочуть втричі зменшити щорічну оплату за ліцензію до введення в експлуатацію онлайн-системи моніторингу. Я вже мовчу про спробу уникнути ідентифікації клієнтів, які виграли. Це може спричинити відмивання коштів і ми знову отримаємо ноунеймів, які "виграли", та депутатів-щасливчиків, які декларують успішний успіх в лотереях", - переконана нардеп.