Комитет Рады попросит СНБО рассмотреть повышение ставок за пользование вагонами УЗ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нардепы также инициируют встречу с президентом для обсуждения этого вопроса

Члены комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений будут ставить вопрос о необходимости вынесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины повышение ставок платы за использование собственных вагонов ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

Нардепы подчеркнули, что сегодня в области сельского хозяйства сложилась критическая ситуация в связи с повышением УЗ ставок платы за использование собственных вагонов перевозчика.

"Народные депутаты Украины констатировали, что такое необоснованное подорожание услуг ПАО "Укрзализныця", является неожиданным и непрогнозируемым для участников аграрного рынка и непременно приведет к негативным последствиям как в секторе АПК, так и в экономике страны в целом", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что отрасль сельского хозяйства является локомотивом украинской экономики, которая обеспечивает поступление валютной выручки в страну и наполнение государственного бюджета Украины. Поэтому важным является обеспечение бесперебойного экспорта сельхозпродукции, а также своевременной доставки сырья на отечественные перерабатывающие предприятия железнодорожным транспортом.

"Народные депутаты подчеркнули, что для ускорения урегулирования ситуации, которая сложилась в связи с повышением ставок платы за использование собственных вагонов перевозчика, инициируют встречу с президентом Украины Петром Порошенко и будут ставить вопрос о необходимости вынесения указанных вопросов на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Кабинету министров проверить обоснованность повышения ставок платы за использование собственных вагонов ОАО "Укрзализныця".

Как писало РБК-Украина ранее, цены на билеты в пассажирских поездах в Украине с 1 октября 2018 года выросли еще на 12%. В УЗ сообщили, что это второй этап повышения цен, а первый состоялся весной этого года.