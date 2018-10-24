Комітет Ради проситиме РНБО розглянути підвищення ставок за користування вагонами УЗ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи також ініціюють зустріч з президентом для обговорення цього питання

Члени комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин будуть порушувати питання про необхідність винесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України підвищення ставок плати за використання власних вагонів ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

Нардепи підкреслили, що сьогодні в галузі сільського господарства склалась критична ситуація у зв’язку з підвищенням УЗ ставок плати за використання власних вагонів перевізника.

"Народні депутати України констатували, що таке необґрунтоване подорожчання послуг, що надаються ПАТ "Укрзалізниця", є неочікуваним і непрогнозованим для учасників аграрного ринку та неодмінно призведе до негативних наслідків як в секторі АПК, так і в економіці країни в цілому", - сказано у повідомленні.

У комітеті зазначили, що галузь сільського господарства є локомотивом української економіки, яка забезпечує надходження валютної виручки в країну та наповнення державного бюджету України. Тому надважливим є забезпечення безперебійного експорту сільгосппродукції, а також своєчасної доставки сировини на вітчизняні переробні підприємства залізничним транспортом.

"Народні депутати наголосили, що для прискорення врегулювання ситуації, яка склалась у зв’язку з підвищенням ставок плати за використання власних вагонів перевізника, ініціюють зустріч з президентом України Петром Порошенком та будуть порушувати питання про необхідність винесення зазначених питань на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет ВР з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Кабінету міністрів перевірити обґрунтованість підвищення ставок плати за використання власних вагонів ПАТ "Укрзалізниця".

Як писало РБК-Україна раніше, ціни на квитки в пасажирських поїздах в Україні з 1 жовтня 2018 року зросли ще на 12%. В УЗ повідомили, що це другий етап підвищення цін, а перший відбувся навесні цього року.