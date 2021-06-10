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Комітет Ради підтримує закон Зеленського про корінні народи

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Україна, Четвер 10 червня 2021 10:49
Комітет Ради підтримує закон Зеленського про корінні народи Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект президента Володимира Зеленського про корінні народи. Йдеться про проект №5506.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет рекомендує прийняти за основу та в цілому законопроект про корінні народи України, №5506", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що головним з опрацювання цього закону є комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Насамперед документ встановлює поняття "корінний народ України" - це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Визначається, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Законопроект забороняє заперечувати етнічну приналежність чи етнічну самобутність корінних народів України.

Як писало РБК-Україна, документ з'явився на сайті парламенту наприкінці травня.

Нагадаємо, у День пам'яті жертв депортації кримських татар глава держави заявив, що внесе до Ради законопроект про визнання кримських татар корінним народом. Того ж дня законопроект було зареєстровано в парламенті.

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