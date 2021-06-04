Комитет Рады поддержал закон Зеленского о национальном сопротивлении

Комитет Верховной рады по правам человека поддержал законопроект №5557 о национальном сопротивлении. Его автор - президент Владимир Зеленский.
"В заключении, данном главному комитету, рекомендуется проект закона об основах национального сопротивления, №5557, поданный президентом и определенный им как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной радой, по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.
Этот закон определяет задачи территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
Также в документе прописаны основы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.
Напомним, Зеленский также внес в Раду закон, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.
Как писало РБК-Украина, в 2021 году на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны.