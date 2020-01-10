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Кабмин распорядился усилить борьбу с игорным бизнесом

Новости » Политика     10.01.2020 - 21:41
Кабмин распорядился усилить борьбу с игорным бизнесом
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правоохранители закрыли более 5300 игорных заведений

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился усилить меры по борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы правительства.

Как сообщается, сегодня во время совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками Гончарук поручил председателям Областных государственных администраций и Национальной полиции усилить борьбу с нелегальным игорным бизнесом.

Так, глава правительства распорядился принять необходимые меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, а также усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители прекратили деятельность более 900 нелегальных игорных заведений в Украине. По факту незаконного игорного бизнеса были открыты более 400 уголовных производств. Также правоохранители изъяли более 11 тысяч единиц игорного оборудования.

Кроме того, в Донецкой области правоохранители прекратили нелегальную деятельность 11 игорных заведений. Еще 217 подобных заведений прекратили свою деятельность самостоятельно. Правоохранители изъяли средства, полученные от противоправной деятельности, игровые автоматы, компьютерную технику, столы для игры в покер, рулетки и другое игровое оборудование.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил заведениям игорного бизнеса новыми проверками. Гончарук отмечал, что Кабмин может инициировать новые проверки после нового года.

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