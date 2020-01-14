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Комітет Ради підтримав закон про легалізацію грального бізнесу

Новини » Політика     14.01.2020 - 12:46
Комітет Ради підтримав закон про легалізацію грального бізнесу
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Закон про легалізацію грального бізнесу допрацюють до другого читання

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді підтримати законопроект № 2285-д про легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться в повідомленні партії "Слуга народу" в Telegram.

Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.

"По-перше, ми пропонуємо збільшити вік гравців з 8 до 21 року. По-друге, обов'язково прибрати з вулиць гральні зали", - зазначив він.

Він також додав, що до другого читання редакція закону буде значно допрацьована шляхом внесення депутатських поправок.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна рада провалила голосування і відправила на доопрацювання законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу.

Згодом президент України Володимир Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу. Зокрема, він оголосив про закриття всіх гральних залів. Протягом декількох днів правоохоронці закрили кілька тисяч залів, які працювали за ліцензіями на розповсюдження державних лотерей.

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