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Комитет Рады поддержал проект бюджета на 2021 год

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 23:01
Комитет Рады поддержал проект бюджета на 2021 год
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Бюджетный комитет Верховной рады поддержал проект государственного бюджета на 2021 год. Также парламентарии утвердили изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Об этом сообщил замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

Он отметил, что "синхронно" голосовали "Слуги народа", "Довира", "За майбутнє", "Батькивщина" и один депутат от "ЕС".

"Бюджетный комитет после двух часов дискуссий утвердил бюджет на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс", - написал Железняк.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал три ключевые законопроекта, которые парламент рассмотрит в ходе заседания 15 декабря. Один из них - проект государственного бюджета на 2021 год.

Напомним, спикер ожидал, что Рада рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в конце прошлой недели. Для этого депутатам нужно было бы собраться на внеочередное заседание.

Однако в комментарии РБК-Украина народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что Рада не будет собираться на внеочередное заседание.

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