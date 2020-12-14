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Комітет Ради підтримав проект бюджету на 2021 рік

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 23:01
Комітет Ради підтримав проект бюджету на 2021 рік
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Бюджетний комітет Верховної ради підтримав проект державного бюджету на 2021 рік. Також парламентарії затвердили зміни у Бюджетний кодекс України.

Про це повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Він зазначив, що "синхронно" голосували "Слуги народу", "Довіра", "За майбутнє", "Батьківщина" і один депутат від "ЄС".

"Бюджетний комітет після двох годин дискусій затвердив бюджет на 2021 рік і зміни в Бюджетний кодекс", - написав Железняк.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав три ключові законопроекти, які парламент розгляне в ході засідання 15 грудня. Один з них - проект державного бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, спікер очікував, що Рада розгляне державний бюджет на 2021 рік наприкінці минулого тижня. Для цього депутатам потрібно було б зібратися на позачергове засідання.

Проте в коментарі РБК-Україна народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що Рада не буде збиратися на позачергове засідання.

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