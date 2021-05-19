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Комитет Рады поддержал кандидатуру Кубракова на пост главы МИУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры на заседании 19 мая рассмотрел кандидатура Александра Кубракова на должность главы Мининфраструктуры. Комитет рекомендовал нардепам одобрить это назначение.

Об этом говорится в заявлении комитета на странице в Facebook.

"Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра о назначении Кубракова на должность министра инфраструктуры и рекомендовали Верховной раде Украины назначить Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины", - заявили в комитете.

Участие в сегодняшнем заседании комитета принимали народные депутаты, руководство и представители МИУ, а также руководство и представители "Укравтодора".

Напомним, вчера парламент уволил Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Криклий написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Кандидатом на пост главы МИУ выдвинули действующего руководителя "Укравтодора" Кубракова. Сегодня соответствующее представление в парламент внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Новости Украины назначениекомитетМИУВерховная РадаАлександр Кубраков