Комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на посаду глави МІУ

Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 19 травня розглянув кандидатура Олександра Кубракова на посаду глави Мінінфраструктури. Комітет рекомендував нардепам схвалити це призначення.

Про це йдеться у заяві комітету на сторінці у Facebook .

"Члени комітету в ході засідання підтримали подання прем’єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури та рекомендували Верховній раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.

Участь у сьогоднішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво та представники МІУ, а також керівництво та представники "Укравтодору".