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Комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на посаду глави МІУ

Автор: Дмитро Левицький

Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 19 травня розглянув кандидатура Олександра Кубракова на посаду глави Мінінфраструктури. Комітет рекомендував нардепам схвалити це призначення.

Про це йдеться у заяві комітету на сторінці у Facebook.

"Члени комітету в ході засідання підтримали подання прем’єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури та рекомендували Верховній раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.

Участь у сьогоднішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво та представники МІУ, а також керівництво та представники "Укравтодору".

Нагадаємо, вчора парламент звільнив Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури. Криклій написав заяву про відставку після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Кандидатом на посаду глави МІУ висунули чинного керівника "Укравтодору" Кубракова. Сьогодні відповідне подання до парламенту вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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