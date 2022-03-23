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Комитет Рады поддержал гарантирование 100% депозитов в банках

Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал одобрить закон о гарантировании полной суммы банковских вкладов физическим лицам во время военного положения. В дальнейшем гарантированная сумма составит 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева.

По его информации комитет рекомендовал одобрить закон №5542-1, предусматривающий гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине.

После окончания войны сумма предельного размера возмещения средств по вкладам вырастет до 600 тысяч гривен. Сейчас она составляет 200 тысяч гривен.

Отметим, Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства на депозиты населения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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