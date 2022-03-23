Комітет Ради підтримав гарантування 100% депозитів у банках

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради рекомендував схвалити закон про гарантування повної суми банківських вкладів фізичним особам під час воєнного стану. Надалі гарантована сума складе 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева .

За його інформацією комітет рекомендував схвалити закон № 5542-1, що передбачає гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні.

Після закінчення війни сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами зросте до 600 тисяч гривень. Зараз вона становить 200 тисяч гривень.

Відзначити, Національний банк України і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу президента України Володимира Зеленського ввести 100% гарантії держави на депозити населення.