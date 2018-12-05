Комитет Рады одобрил законопроект, который лоббировал ДТЭК Ахметова

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Ахметов будет получать "зеленые" солнечные тарифы в 3 раза выше, чем в Германии

Парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности поддержал законопроект об аукционах на "зеленые" тарифы, который лоббировал ДТЭК Рината Ахметова. Об этом заявил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Геруса, конкуренции в 2019 году не будет, а Ахметов будет получать "зеленые" солнечные тарифы в 3 раза выше, чем в Германии.

"Сегодня комитет по ТЭК одобрил законопроект по "зеленым", который лоббировал ДТЭК Ахметова. Конкуренции в 2019 году не будет, а Ахметов будет получать "зеленые" солнечные тарифы в 3 раза выше, чем в Германии. Цена вопроса для Ахметова - около 5 млрд грн в год, которые он соберет со всех нас", - написал Герус.

Кроме того, по его данным, сегодня правительство будет в третий раз пытаться принять приоритет уголь марки Г. По данным Геруса, на этот раз "намерения серьезные".

"85% угля марки Г и 85% электростанций, работающих на марке Г, принадлежат ДТЭК Ахметова. Таким образом ему не нужно будет конкурировать, его уголь/электроэнергия может быть дороже, но все равно покупать придется у него. Таким образом Славянська ТЭС, которая хоть и выигрывает сейчас конкуренцию, потеряет выработку. А этот кусок перейдет к ДТЭК. Это доход около 2-3 млрд грн в год или чистая прибыль 1-1,5 млрд грн", - написал эксперт.

Он отметил, что замечания к этому решению выразили НКРЭКУ, Минэкономики, Минфин и АМКУ. Кроме того, решение противоречит Евродирективе.

"Но Насалику это все пофиг, он выносит на правительство", - добавил Герус.

Ранее РБК-Украина стало известно, что министр энергетики Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит ДТЭК Ахметова еще больше укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год.

На сегодня энергохолдинг олигарха Рината Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. При этом Антимонопольный комитет Украины до сих пор не признает холдинг ДТЭК монополистом на рынке электроэнергии.

Напомним, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицька заявила, что Ринат Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. По ее словам, каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту из-за формулы "Роттердам+".