Комітет Ради схвалив законопроект, який лобіював ДТЕК Ахметова

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Ахметов буде отримувати "зелені" сонячні тарифи у 3 рази вищі, аніж у Німеччині

Парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підтримав законопроект щодо аукціонів на "зелені" тарифи, який лобіював ДТЕК Ріната Ахметова. Про це заявив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Геруса, конкуренції у 2019 році не буде, а Ахметов буде отримувати "зелені" сонячні тарифи у 3 рази вищі, аніж у Німеччині.

"Сьогодні комітет ПЕК схвалив законопроект по "зелених", який лобіював ДТЕК Ахметова. Конкуренції у 2019 році не буде, а Ахметов буде отримувати "зелені" сонячні тарифи у 3 рази вищі, аніж у Німеччині. Ціна питання для Ахметова - біля 5 млрд грн у рік, які він збере із усіх нас", - написав Герус.

Крім того, за його даними, сьогодні уряд буде втретє пробувати схвалити пріоритет вугілля марки Г. За даними Геруса, цього разу "наміри серйозні".

"85% вугілля марки Г та 85% електростанцій, що працюють на марці Г, належать ДТЕК Ахметову. Таким чином йому не потрібно буде конкурувати, його вугілля/електроенергія може бути дорожче, але все одно купувати доведеться у нього. Таким чином Славянська ТЕС, яка хоч і виграє зараз конкуренцію, втратить виробіток. А цей кусок перейде до ДТЕК. Це дохід близько 2-3 млрд грн у рік або чистий прибуток 1-1,5 млрд грн", - написав експерт.

Він зазначив, що зауваження до цього рішення висловили НКРЕКП, Мінекономіки, Мінфін, АМКУ. Крім того, рішення суперечить Євродирективі.

"Але Насалику це все пофіг, він виносить на уряд", - додав Герус.

Раніше РБК-Україна стало відомо, що міністр енергетики Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить ДТЕК Ахметова ще більше зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.

На сьогодні енергохолдинг олігарха Ріната Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. При цьому Антимонопольний комітет України до сих пір не визнає холдинг ДТЕК монополістом на ринку електроенергії.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька заявила, що Рінат Ахметов організував наймасштабніше в новітній Україні шахрайство. За її словами, кожен українець змушений щодня сплачувати Ахметову корупційну ренту через формулу "Роттердам+".