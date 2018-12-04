Аукционы на "зеленые" тарифы могут отложить в пользу Ахметова

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Соответствующий законопроект рассмотрит парламентский комитет по вопросам ТЭК

Аукционы на "зеленые" тарифы могут отложить в интересах Рината Ахметова. Соответствующий законопроект №8449-д должен рассмотреть парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Как отмечается, на регистрацию для голосования будет подан законопроект №8449-д, в который будут включены положения из других законопроектов относительно работы возобновляемой энергетики.

Среди запланированных новаций является предложение депутатов ввести конкурентные тарифные аукционы только с 2020 года. Это означает, что размеры нынешних "зеленых" тарифов будут действовать и весь следующий 2019 год. Хотя ранее ЕБРР прогнозировал, что быстрый запуск механизма аукционов может позволить снизить тарифы.

Как известно, сегодня "зеленые" тарифы на энергию из солнца в Украине составляют 0,15 евро за кВт/ч и являются самыми высокими в мире. По сравнению с Германией, "солнечный" тариф в Украине дороже втрое. А отечественные тарифы на энергию из ветра 0,10 евро за квт-ч вдвое выше немецких.

При этом все "зеленые" тарифы в Украине зафиксированы в евровалюте.

В целом в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные, и т. п.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако она генерирует на рынке 8% всех средств, или около 10 миллиардов гривен в год.

Также нормы, запланированные к включению в законопроект 8449-д, предусматривают, что аукционы будут вводиться только для солнечных станций мощностью более 10 МВТ и ветростанций мощностью более 20 МВТ. Это дает возможность крупным станциям использовать легальную схему ухода от аукционов, искусственно разбив станции на несколько очередей по 10-20 МВТ каждая.

Полноценное введение аукционов планируется с 2023 года для всех видов технологий, кроме ветроэнергетики.

Отмечается, что наибольшие мощности по производству "зеленой" энергии анонсировала ввести в следующем году компания Ахметова ДТЭК.

По информации агентства Fitch, ДТЭК Ахметова планирует увеличить производство "зеленой" энергии на 740 МВТ в 2019 году (это вдвое больше, чем требуемая мощность потребления всей Херсонской области). То есть эти мощности Ахметова получат нынешние высокие тарифы.

Большинство мощностей запланировано в южных областях Украины, хотя СБУ в сентябре уже предупреждала правительство, что такое строительство угрожает безопасному и безаварийному функционированию атомных электростанций в южном регионе.

Ранее стало известно, что расследование о нарушении конкурентного законодательства энергетическими компаниями группы ДТЭК Рината Ахметова не учло ряд фактов.

В ходе заседания Антимонопольного комитета Украины относительно монополизма ДТЭК Ахметова 20 ноября глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что АМКУ не учел ряд данных по этому делу, в том числе вообще не была отмечена роль Бурштынского энергоострова, а также не дана надлежащая оценка действиям ДТЭК по отключениям энергоблоков якобы для ремонта.

Как известно, расследование монополии ДТЭК Ахметова на энергетическом рынке ведется по заявлению НКРЭКУ и "Укрэнерго" с 2015 года. В частности, речь идет о злоупотреблении монопольным положением компаниями группы ДТЭК – "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Компании ДТЭК значительно завышали цену угля за счет внутригрупповых перепродаж. И именно уже самый дорогой уголь включался в расчет тарифов, которые украинцы платили за электроэнергию.