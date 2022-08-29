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Комітет Ради схвалив повернення акцизів: якими будуть ставки на бензин, дизель та автогаз

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Україна, Понеділок 29 серпня 2022 14:35
Комітет Ради схвалив повернення акцизів: якими будуть ставки на бензин, дизель та автогаз Фото: акцизи на бензин та дизель встановлять на рівні 100 євро за 1000 літрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьований законопроект щодо повернення акцизів на пальне. Розмір податків на автогаз буде менше, ніж пропонував уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його інформацією, головні відмінності від урядового законопроекту 7668-д наступні:

  • на газ повертається акциз у розмірі 52 євро за 1000 літрів (а не 100 євро як було в урядовому варіанті)
  • акцизи на бензин та дизель - 100 євро за 1000 літрів, як і пропонував уряд.

Крім того, акциз та ПДВ для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу, теж прирівнюється до 100 євро за 1000 літрів (зараз як і до війни 162 євро за 1000 літрів).

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав законопроект до Ради щодо часткового повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно. Однак законопроект 7668 не був включений до порядку денного Ради 16 серпня.

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