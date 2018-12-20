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Комитет Рады одобрил включение в набсовет НОТУ религиозного представителя

Новости » Политика    20.12.2018 - 12:41
Комитет Рады одобрил включение в набсовет НОТУ религиозного представителя
Фото: заседание комитета (komsvobslova.rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект Раде рекомендуют принять за основу

Комитет парламента по вопросам свободы слова и информационной политике рекомендует Верховной раде утвердить представительство Всеукраинского совета церквей в составе наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Соответствующий законопроект №8538 о внесении изменений в статью 8 закона "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" комитет рассмотрел на заседании 19 декабря.

"Данный законопроект направлен на устранение дискриминации по религиозному признаку в отношении представительства в составе наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании и обеспечения включения в ее состав представителя религиозных организаций Украины", - сказано в сообщении.

Так, нардепы отмечают, что при решении этого вопроса в законопроекте №8538 следует также определить сферу жизнедеятельности общества, интересы которой будет отстаивать представитель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, и определить срок вступления в силу указанных изменений закона, который должен совпадать со сроком вступления полномочий новым составом Рады девятого созыва.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект о внесении изменений в статью 8 закона "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий просит народных депутатов включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты, которые утверждают Украинскую поместную православную церковь.

РБК-Украина ранее писало, что глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что законопроекты о переименовании церквей и переходе граждан к УПЦ Киевского патриархата уже давно рассмотрены профильным комитетом парламента и готовы к рассмотрению в сессионном зале.

Добавим, Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания.

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