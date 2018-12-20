Комітет Ради схвалив включення до наглядової ради НСТУ релігійного представника

Фото: засідання комітету (komsvobslova.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект Раді рекомендують ухвалити за основу

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує Верховній раді затвердити представництво Всеукраїнської ради церков у складі наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний законопроект №8538 про внесення змін до статті 8 закону "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" комітет розглянув на засіданні 19 грудня.

"Даний законопроект спрямовано на усунення дискримінації за релігійною ознакою щодо представництва у складі наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії та забезпечення включення до її складу представника релігійних організацій України", - сказано у повідомленні.

Так, нардепи наголошують, що при вирішенні цього питання у законопроекті №8538 слід також окреслити сферу життєдіяльності суспільства, інтереси якої обстоюватиме представник Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій, та визначити строк набрання чинності зазначених змін закону, який має збігатися зі строком набрання повноважень новим складом Ради дев’ятого скликання.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект про внесення змін до статті 8 закону "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава ВР Андрій Парубій просить народних депутатів включити до порядку денного і розглянути законопроекти, які стверджують Українську помісну православну церкву.

РБК-Україна раніше писало, що глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що законопроекти про перейменування церков і переході громадян до УПЦ Київського патріархату вже давно розглянуті профільним комітетом парламенту і готові до розгляду в сесійній залі.

Додамо, Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля митрополита Епіфанія.