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Комітет Ради схвалив включення до наглядової ради НСТУ релігійного представника

Новини » Політика    20.12.2018 - 12:41
Комітет Ради схвалив включення до наглядової ради НСТУ релігійного представника
Фото: засідання комітету (komsvobslova.rada.gov.ua)

Відповідний законопроект Раді рекомендують ухвалити за основу

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує Верховній раді затвердити представництво Всеукраїнської ради церков у складі наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний законопроект №8538 про внесення змін до статті 8 закону "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" комітет розглянув на засіданні 19 грудня.

"Даний законопроект спрямовано на усунення дискримінації за релігійною ознакою щодо представництва у складі наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії та забезпечення включення до її складу представника релігійних організацій України", - сказано у повідомленні.

Так, нардепи наголошують, що при вирішенні цього питання у законопроекті №8538 слід також окреслити сферу життєдіяльності суспільства, інтереси якої обстоюватиме представник Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій, та визначити строк набрання чинності зазначених змін закону, який має збігатися зі строком набрання повноважень новим складом Ради дев’ятого скликання.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект про внесення змін до статті 8 закону "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, глава ВР Андрій Парубій просить народних депутатів включити до порядку денного і розглянути законопроекти, які стверджують Українську помісну православну церкву.

РБК-Україна раніше писало, що глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що законопроекти про перейменування церков і переході громадян до УПЦ Київського патріархату вже давно розглянуті профільним комітетом парламенту і готові до розгляду в сесійній залі.

Додамо, Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля митрополита Епіфанія.

Парубій закликав нардепів включити закони про утвердження УПЦ до порядку денного Рада відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству
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