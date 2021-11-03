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Комитет Рады одобрил назначение Резникова министром обороны

Автор: Илона Свиридова

Профильный комитет Верховной рады одобрил назначение Алексея Резникова министром обороны Украины. Соответствующий проект постановления сегодня подал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВР принять проект постановления №6267 от 03.11.2021 в целом (о назначении Резникова министром обороны Украины)", - отметил он.

Напомним, сегодня народные депутаты отправили Резникова в отставку с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отметим, министр обороны назначается по квоте президента, поэтому Зеленский уже подал соответствующий проект постановления по Резникову.

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Министерство обороны УкраиныАлексей Резников