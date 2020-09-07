Комитет Рады обсудит нарушение тишины в Донбассе, - Верещук

Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 9 сентября обсудит факт нарушения Россией режима тишины на Донбассе. Кроме того, депутаты дадут свою оценку обстрелам украинских позиций.

Об этом сообщила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире ток-шоу "Свобода слова", отвечая на вопрос можно ли считать единичными провокациями гибель в воскресенье украинских солдат и анонсированиt боевиками обстрелов.

"Сейчас я придерживаюсь позиции, которой придерживается президент, ОП. Заседание комитета будет проходить в среду и мы будем рассматривать этот вопрос и решать. Какова будет позиция комитета. Надо дождаться заседания СНБО, если будет такая необходимость. А я понимаю, что есть необходимость, чтобы было созвано экстренное заседание СНБО и принято соответствующее решение ", - сказала она.

Верещук добавила, что позиция СНБО необходимо, чтобы депутаты в парламенте вынесли компетентную оценку.

Напомним, 5 сентября главарь "ДНР" обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей и приказал боевикам атаковать укрепления ВСУ вблизи Шумов. В связи с этим Украина срочно созвала заседание ТКГ.

В командовании ООС пригрозили боевикам мощным ответом в случае обстрела украинских позиций на Донбассе.

В воскресенье, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них в умер.