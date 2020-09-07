Комітет Ради обговорить порушення тиші на Донбасі, - Верещук

Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки та оборони 9 вересня обговорить факт порушення Росією режиму тиші на Донбасі. Крім того депутати дадуть свою оцінку обстрілам українських позицій.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", відповідаючи на питання чи можна вважати поодинокими провокаціями загибель у неділю українських солдат і анонсування бойовиками обстрілів.

"Наразі я дотримуюся позиції, якої дотримується президент, ОП. Засідання комітету буде відбуватиметься в середу і ми будемо розглядати це питання і вирішувати. якою буде позиція комітету. Треба дочекатися засідання РНБО, якщо буде така потреба. А я розумію, що є потреба, щоб було скликане термінове засідання РНБО і прийняте відповідне рішення", - сказала вона.

Верещук додала, що позиція РНБО необхідна, щоб депутати у парламенті винесли компетентну оцінку.

Нагадаємо, 5 вересня ватажок "ДНР" звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей і наказав бойовикам атакувати укріплення ЗСУ поблизу Шумів. У зв'язку з цим Україна терміново скликала засідання ТКГ.

У командуванні ООС пригрозили бойовикам потужною відповіддю у разі обстрілу українських позицій на Донбасі.

У неділю, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Крім того, 6 вересня, на Донбасі на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Один з них в помер.