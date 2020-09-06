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Единичные провокации не станут основанием для срыва перемирия, - Кравчук

Киев, Воскресенье 06 сентября 2020 18:13
Единичные провокации не станут основанием для срыва перемирия, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшнее нарушение перемирия на Донбассе вблизи Красногоровки обсудили на срочном заседании Трехсторонней контактной группы. Украина не допустит срыва мирного процесса.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

"Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Напомним, сегодня оккупационные силы осуществили прицельный обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Красногоровки. В результате гранатометного обстрела пострадал украинских военный, занимавшийся тушением пожара у линии разграничения.

Отметим, срочное заседание ТКГ было созвано Украины после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал обстрелять украинские укрепления вблизи Шумов.

В то же время в командовании ООС пригрозили боевикам мощным ответом в случае обстрела украинских позиций на Донбассе.

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