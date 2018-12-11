Комитет Рады обратится к Кабмину по поводу прививок военных

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Комитет будет просить правительство разработать новый документ, который будет регламентировать прививки военных

Комитет парламента по вопросам здравоохранения обратится к Кабинету министров Украины по наработке нового документа, который будет регламентировать прививки военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет провел круглый стол на тему "Готовность системы здравоохранения к работе и межведомственного взаимодействия в условиях военного положения".

В частности, первый заместитель начальника Главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Андрей Галушка озвучил проблемы в системе здравоохранения, а именно - недостаточное количество личного состава для выполнения задач в случае широкого развертывания агрессии, а также нерешенность вопроса прививки военнослужащих от наиболее опасных заболеваний.

"Комитет по вопросам здравоохранения также намерен обратиться к Кабинету министров по поводу наработки нового документа, регламентирующего прививки военнослужащих", - говорится в сообщении.

Так, в ходе заседания комитета отмечалось, что в медицинских вузах сейчас работают только 10 кафедр, готовящих офицеров запаса. Но особенно остро стоит вопрос подготовки среднего звена медицинских работников - фельдшеров и медсестер.

"Комитет обратится к колледжам по открытию необходимых специальностей, а также к Министерству обороны и Министерству образования по разработке соответствующих программ", - сообщили в Раде.

Напомним, замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Артеменко заявил, что в 2018 году в армию призвали более 17 тысяч срочников. По его словам, очередной призыв на срочную военную службу почти завершен.

РБК-Украина также сообщало, что сегодня оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч резервистов.

Отметим, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Глава государства Петр Порошенко надеется, что его не придется продлевать.