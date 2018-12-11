Комітет Ради звернеться до Кабміну щодо щеплення військових

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Комітет проситиме уряд напрацювати новий документ, який регламентуватиме щеплення військових

Комітет парламенту з питань охорони здоров'я звернеться до Кабінету міністрів України щодо напрацювання нового документу, який буде регламентувати щеплення військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет провів круглий стіл на тему "Готовність системи охорони здоров’я до роботи та міжвідомчої взаємодії в умовах воєнного стану".

Зокрема, перший заступник начальника Головного військово-медичного управління полковник медичної служби Андрій Галушка озвучив проблеми у системі охорони здоров'я, а саме - недостатня кількість особового складу для виконання завдань у випадку широкого розгортання агресії, а також невирішеність питання щеплення військовослужбовців від найбільш небезпечних захворювань.

"Комітет з питань охорони здоров’я також має намір звернутися до Кабінету міністрів стосовно напрацювання нового документу, що регламентує щеплення військовослужбовців", - сказано у повідомленні.

Так, у ході засідання комітету зазначалося, що у медичних вузах зараз працюють лише 10 кафедр, які готують офіцерів запасу. Але особливо гостро стоїть питання підготовки середньої ланки медичних працівників - фельдшерів та медсестр.

"Комітет звернеться до коледжів щодо відкриття необхідних спеціальностей, а також до Міністерства оборони і Міністерства освіти стосовно розробки відповідних програм", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Артур Артеменко заявив, що в 2018 році в армію призвали понад 17 тисяч строковиків. За його словами, черговий призов на строкову військову службу майже завершено.

РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні оперативний резерв ВСУ становить близько 200 тисяч резервістів.

Відзначимо, в 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан. Глава держави Петро Порошенко сподівається, що його не доведеться продовжувати.