В армию призвали более 17 тысяч срочников в 2018 году, - Генштаб

Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)

В Генштабе отметили, что очередной призыв на срочную военную службу почти завершен

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Артеменко заявил, что в 2018 году в армию призвали более 17 тысяч срочников. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, очередной призыв на срочную военную службу почти завершен.

"Призывные комиссии отправили в войска более 17 тысяч призывников, что составляет на сегодняшний день 98% от плана. Остальные будут направлены ​​по графику в течение этой недели... призывными комиссиями проводится системная профилактически разъяснительная работа об ответственности призывников за нарушение законодательства Украины о выполнении воинского долга", - подчеркнул замначальника Генштаба ВСУ.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует, что сегодня оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч резервистов.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди.

Подчеркнем, в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение.