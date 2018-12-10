ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В армию призвали более 17 тысяч срочников в 2018 году, - Генштаб

Новости » Общество    10.12.2018 - 19:11
В армию призвали более 17 тысяч срочников в 2018 году, - Генштаб
Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)

В Генштабе отметили, что очередной призыв на срочную военную службу почти завершен

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Артеменко заявил, что в 2018 году в армию призвали более 17 тысяч срочников. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, очередной призыв на срочную военную службу почти завершен.

"Призывные комиссии отправили в войска более 17 тысяч призывников, что составляет на сегодняшний день 98% от плана. Остальные будут направлены ​​по графику в течение этой недели... призывными комиссиями проводится системная профилактически разъяснительная работа об ответственности призывников за нарушение законодательства Украины о выполнении воинского долга", - подчеркнул замначальника Генштаба ВСУ.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует, что сегодня оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч резервистов.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди.

Подчеркнем, в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение.

Генштаб назвал количество людей в оперативном резерве ВСУ В ВСУ рассказали, сколько будут получать резервисты и военнообязанные за учебные сборы
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУПризыв в армию
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь