Комитет Рады обратится к Кабмину по назначению нового языкового омбудсмена

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики обратится в Кабинет министров о назначении на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, вчера комитет заслушал информацию врио министра культуры и информполитики о ситуации с Уполномоченным по защите госязыка.

"Врио министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко... проинформировала участников заседания о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка. Поскольку предыдущая Уполномоченная уволилась, и должность вакантна, комитет решил обратиться к Кабинету министров Украины по поводу назначения на должность Уполномоченного, а также создание секретариата и ряда агентств", - указано в сообщении.

В комитете подчеркнули, что деятельность агентств крайне важна.

"Большинство пути по их формированию уже пройдена, руководители определены и работа должна начаться с 1 июня. Останавливаться сейчас - опасно. Такой шаг несет угрозу реализации государственной политики в сфере культуры", - отметил глава комитета Александр Ткаченко.

Напомним, в конце апреля языковой омбудсмен Татьяна Монахова сообщила, что уходит с поста. По ее словам, это был яркий и незабываемый период в жизни.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка в ноябре 2019 года. Должность языкового омбудсмена в Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".