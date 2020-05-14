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В Раде заслушают и.о. главы Минкульта по ситуации с языковым омбудсменом

Новости » Политика     14.05.2020 - 12:57
В Раде заслушают и.о. главы Минкульта по ситуации с языковым омбудсменом
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Информацию заслушает комитет по вопросам информполитики

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в ходе своего заседания в четверг, 14 мая, заслушает временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованный на сайте парламента.

Заседание комитета состоится в режиме видеоконференции.

"Информация врио министра культуры и информационной политики Фоменко С. В. о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка", - гласит повестку дня.

Напомним, в конце апреля языковой омбудсмен Татьяна Монахова сообщила, что уходит с занимаемой должности. По ее словам, это был яркий и незабываемый период в жизни.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров назначил Монахову уполномоченным по защите государственного языка в ноябре 2019 года. Должность языкового омбудсмена в Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В 2015 году она защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство культурыязыкВерховная Рада
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