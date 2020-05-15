Комітет Ради звернеться до Кабміну щодо призначення нового мовного омбудсмена

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до Кабінету міністрів щодо призначення на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, вчора комітет заслухав інформацію т.в.о. міністра культури та інформполітики щодо ситуації з Уповноваженим із захисту держмови.

"Т.в.о міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко... поінформувала учасників засідання стосовно ситуації з Уповноваженим із захисту державної мови. Оскільки попередня Уповноважена звільнилася, і посада є вакантною, комітет вирішив звернутися до Кабінету міністрів України щодо призначення на посаду Уповноваженого, а також створення секретаріату та низки агентств", - вказано у повідомленні.

У комітеті підкреслили, що діяльність агентств вкрай важлива.

"Більшість шляху з їхнього формування уже пройдена, керівники визначені і робота має розпочатись з 1 червня. Зупинятися зараз - небезпечно. Такий крок несе загрозу реалізації державної політики у сфері культури", - зазначив глава комітету Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, в кінці квітня мовний омбудсмен Тетяна Монахова повідомила, що йде з посади. За її словами, це був яскравий і незабутній період у житті.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів призначив Монахову уповноваженим із захисту державної мови в листопаді 2019 року. Посада мовного омбудсмена в Україні передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".