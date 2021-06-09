Комитет Рады по нацбезопасности может рассмотреть закон об олигархах на следующей неделе

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала, когда комитет может рассмотреть законопроект №5599 президента Владимира Зеленского об олигархах. Рассмотрение может состояться на следующей неделе.

Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада может принять закон президента об олигархах за основу до конца этой сессии. По его словам, рассмотрение документа на профильном комитету должно состояться уже на этой неделе.

Также замглавы фракции СН отметил, что в случае, если народные депутаты не поддержат закон Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу закона определил народ.

Как писало РБК-Украина, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также прокомментировал судьбу этого закона. Он говорит, что голосование за закон об олигархах не будут затягивать.

Так, сам Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать закон об олигархах, то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинский референдум. Это является важным вопросом для украинцев.

Добавим, в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.