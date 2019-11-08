Комитет Рады по нацбезопасности хочет проверить качество бронежилетов

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Комитет планирует обратиться в Минобороны о включении нардепов в состав комиссии, которая занимается проверкой

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратится в Министерство обороны Украины о включении членов комитета в состав комиссии, которая проверяет качество бронежилетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, 7 ноября состоялось заседание комитета, на котором было рассмотрено несколько обращений народных депутатов.

"Рассмотреть возможность делегировать представителей комитета в состав комиссии, которая создается в Министерстве обороны для проверки качества бронежилетов. Решение комитета: обратиться в Министерство обороны с предложением включить членов комитета Костенко Р.В. и Герасименко И.Л. в состав комиссии", - сказано в сообщении.

Напомним, в июле Государственное бюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. По информации ГБР, представленные записи свидетельствуют о том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 июня ГБР провело массовые обыски в местах проживания должностных лиц Минобороны Украины. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обыски проводились в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ. Речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.