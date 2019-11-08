ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради з нацбезпеки хоче перевірити якість бронежилетів

Новини » Політика     08.11.2019 - 17:18
Комітет Ради з нацбезпеки хоче перевірити якість бронежилетів
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Комітет планує звернутися до Міноборони щодо включення нардепів до складу комісії, яка займається перевіркою

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернеться до Міністерства оборони України щодо включення членів комітету до складу комісії, що перевіряє якість бронежилетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 7 листопада відбулося засідання комітету, на якому було розглянуто кілька звернень народних депутатів.

"Розглянути можливість делегувати представників комітету до складу комісії, яка створюється у Міністерстві оборони для перевірки якості бронежилетів. Рішення комітету: звернутися до Міністерства оборони з пропозицією включити членів комітету Костенка Р.В. та Герасименка І.Л. до складу комісії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Державне бюро розслідувань оприлюднило фрагменти записів телефонних розмов неназваних людей про постачання бронежилетів. За інформацією ДБР, представлені записи свідчать про те, що чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, прийняли продукцію у виробника.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 червня ДБР провело масові обшуки у місцях проживання посадових осіб Міноборони України. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що обшуки проводилися в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для ЗСУ. Так, мова йде про закупівлю 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тис. бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.

Комітет ВР попросить розширити перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації Парламенту пропонують внести зміни до складу Ради НБУ
Новини України Министерство обороны РФВерховна Радабронежилеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся