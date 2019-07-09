ГБР опубликовало переговоры в Минобороны о бракованных бронежилетах

Фото: ГБР (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о браке

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. Аудиозапись с комментариями выложена на канале бюро в Youtube.

По информации ГБР, представленные записи свидетельствуют о то том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.

Скриншот видео

Как отметили в ГБР, в настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам закупки должностными лицами Министерства обороны Украины имущества для военнослужащих. Ущерб государству по предварительным оценкам около 100 млн грн.

В рамках досудебного расследования проведено более 40 обысков, изъято 11 тыс. бронежилетов и назначены экспертизы.

Напомним 26 июня ГБР провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Минобороны Украины. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обыски проводились в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ. Так, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.