ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР опубликовало переговоры в Минобороны о бракованных бронежилетах

Новости » Политика    09.07.2019 - 12:41
ГБР опубликовало переговоры в Минобороны о бракованных бронежилетах
Фото: ГБР (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ГБР утверждают, что чиновники Минобороны знали о браке

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. Аудиозапись с комментариями выложена на канале бюро в Youtube.

По информации ГБР, представленные записи свидетельствуют о то том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.

ГБР опубликовало переговоры в Минобороны о бракованных бронежилетах

Скриншот видео

Как отметили в ГБР, в настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам закупки должностными лицами Министерства обороны Украины имущества для военнослужащих. Ущерб государству по предварительным оценкам около 100 млн грн.

В рамках досудебного расследования проведено более 40 обысков, изъято 11 тыс. бронежилетов и назначены экспертизы.

Напомним 26 июня ГБР провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Минобороны Украины. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что обыски проводились в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ. Так, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.

ГБР проводит обыски в ГФС Волынской области Нардепа Микитася вызвали на допрос в ГБР
Новости Украины Министерство обороны РФГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь