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Комітет Ради розпочав розгляд законопроекту про столицю

Новини » Політика    01.10.2019 - 13:59
Комітет Ради розпочав розгляд законопроекту про столицю
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше парламентарі включили проект закону до порядку денного сесії

Комітет Верховної ради з питань державної влади у вівторок, 1 жовтня, розпочав розгляд законопроекту про столицю. Про це оголосив голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет розгляне один основний та три альтернативні проекти законів.

"Переходимо до питання проектів законів. Про внесення змін до закону України "Про столицю України - місто- герой Київ". У нас 4 законопроекти", - заявив Клочко.

Нагадаємо, в парламенті зареєстровано вже чотири законопроекти про столицю - місто-герой Київ від різних фракцій. Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, Рада включила закон про столицю у порядок денний сесії. Включення підтримали 237 парламентаріїв. При цьому за скорочення строків внесення альтернативних до цього проектів проголосували 235 нардепів.

Так, у разі прийняття закону про столицю вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року.

Зазначалося, що районні ради отримають частину повноважень міської ради, відбудеться відновлення районних рад, Київська міська рада скоротиться з 120 до 84 депутатів.

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