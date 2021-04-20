UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Комитет Рады хочет заслушать главу Гостаможслужбы по противодействию коррупции в ведомстве

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам финансовой политики хочет заслушать главу Гостаможслужбы Павла Рябикина по противодействию коррупции в ведомстве. Заслушивание должно произойти не позже 17 мая.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что члены комитета утвердили решение по результатам заслушивания Рябикина, руководителей Закарпатской и Волынской таможни Гостаможслужбы на заседании 18 марта.

Нардепы дали негативную оценку работе руководителей указанных таможен и рекомендовали главе Гостаможслужбы рассмотреть вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении их.

"Не позднее 17 мая комитет планирует провести заседание, на котором заслушать председателя Гостаможслужбы о принятых мерах по противодействию проявлениям коррупции в таможенных органах и о результативности такой работы", - указано в сообщении.

Кроме того, парламентарии заслушали главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника о результатах работы за 2021 год, в том числе, по поводу кадровой политики (утвержденной новой структуры и штатной численности), а также мер, принимаемых в связи с ликвидацией ГФС.

Напомним, сегодня началось тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины, его пройдут более 9 тысяч сотрудников.

Как писало РБК-Украина, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что кадровых чисток на таможне не избежать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины коррупциятаможняВерховная Рада
Читайте также
Раде рекомендуют окончательно принять закон об "открытом банкинге": что он предлагает
Более 9 тысяч таможенников пройдут квалификационные тестирования
Прогноз погоды