Комитет Рады хочет заслушать главу Гостаможслужбы по противодействию коррупции в ведомстве

Указано, что члены комитета утвердили решение по результатам заслушивания Рябикина, руководителей Закарпатской и Волынской таможни Гостаможслужбы на заседании 18 марта.

Нардепы дали негативную оценку работе руководителей указанных таможен и рекомендовали главе Гостаможслужбы рассмотреть вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении их.

"Не позднее 17 мая комитет планирует провести заседание, на котором заслушать председателя Гостаможслужбы о принятых мерах по противодействию проявлениям коррупции в таможенных органах и о результативности такой работы", - указано в сообщении.

Кроме того, парламентарии заслушали главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника о результатах работы за 2021 год, в том числе, по поводу кадровой политики (утвержденной новой структуры и штатной численности), а также мер, принимаемых в связи с ликвидацией ГФС.