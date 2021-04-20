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Более 9 тысяч таможенников пройдут квалификационные тестирования

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 12:15
Более 9 тысяч таможенников пройдут квалификационные тестирования Фото: свыше 9 тысяч таможенников пройдут тестирования (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Юлия Струк

Сегодня началось тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины. Такое тестирование пройдут более 9 тысяч сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Указано, что тестирование должностных лиц таможенных органов - это один из ключевых этапов кадровой составляющей реформы Гостаможслужбы. Каждый из сотрудников территориальных органов таможни в течение одного дня пройдет три теста:

  • на уровень знаний таможенного и антикоррупционного законодательства;
  • на общие способности (в частности, абстрактное, числовое, вербальное мышление);
  • тестирование на благонадежность.

Во вторник состоится тестирование более 900 таможенников - это 10% от количества тех, кто должен пройти тесты.

"В первый день наибольшее количество таможенников будет протестировано на Киевской и Одесской таможнях. В общем пройти тестирование должны более 9 тыс. работников таможни", - указано в сообщении.

Продолжительность тестирования для каждого из территориальных органов Гостаможслужбы будет зависеть от количества должностных лиц и технических возможностей.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что кадровых чисток на таможне не избежать. Примерно в одно время с санкциями против контрабандистов от работы отстранили более 150 сотрудников Гостаможни, включая руководителей в регионах.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля СНБО Украины впервые ввел персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.

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