Комітет Ради з енергетики підтримав кандидатуру Буславець на пост міністра, - нардеп

Фото: Ольга Буславец (pravda.com.ua)

Вітм, кандидатуру Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду

Комітет Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні підтримав кандидатуру Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля. Про це повідомив член комітету Сергій Нагорняк, передає кореспондент РБК-Україна.

"На комітеті підтримали кандидата (Ольгу Буславець, - ред.). І комітет буде рекомендувати. Але, на жаль, це питання зняли з розгляду порядку денного сьогодні", - сказав Нагорняк.

Нагадаємо, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної Ради голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що президент України Володимир Зеленський попросив виключити з порядку денного Ради питання про призначення Ольги Буславець главою Міністерства енергетики та захисту довкілля.

29 березня фракція "Слуга народу" зустрілася з кандидатами на посади міністрів. Зокрема, народним депутатам представили кандидата на пост міністра енергетики і захисту навколишнього середовища - Ольгу Буславець, яка очолювала директорат енергетичних ринків в уряді Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховної ради України 30 березня не змогла призначити Сергія Марченка новим міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я.