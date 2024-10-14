Комітет Ради звернувся до МАГАТЕ щодо загрози ядерній безпеці через атаки Росії

РФ може готувати удари по ядерній інфраструктурі України

Нагадаємо, російські "Шахеди" неодноразово пролітали біля українських атомних електростанцій. Як зазначили в "Енергоатомі", збільшення таких випадків може свідчити про підготовку Росії до ударів по ядерній інфраструктурі України.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія використовує китайські супутники для зйомки ядерних об'єктів України.

За його словами, якщо фіксуються такі спроби РФ знімати певні об'єкти за допомогою супутників, після цього країна-агресор атакує їх.

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