РФ може готувати удари по ядерній інфраструктурі України: в "Енергоатомі" назвали ознаку

Російські "Шахеди" знову пролітали біля Південноукраїнської атомної електростанції. Збільшення таких випадків може свідчити про підготовку Росії до ударів по ядерній інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням " Енергоатом" .

Як повідомляється, у ніч з 6 на 7 жовтня два російських дрони були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту "Шахедів" від ядерних об'єктів становила менше ніж 10 км.

"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі", - наголошують в "Енергоатомі".

У компанії зазначили, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", - наголосив керівник "Енергоатому" Петро Котін.