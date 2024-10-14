Комитет Рады обратился к МАГАТЭ в связи с угрозой ядерной безопасности из-за атак России

Комитет выразил глубокую признательность МАГАТЭ за непоколебимые и мужественные усилия, направленные на поддержку ядерной и энергетической безопасности Украины.

Однако, учитывая постоянную угрозу масштабных атак со стороны РФ, Комитет обратился с просьбой рассмотреть возможность установления постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ключевых украинских подстанциях и других критически важных объектах.

Отмечается, что такая мера жизненно важна для обеспечения непрерывного надзора и обеспечения ядерной и энергетической безопасности.