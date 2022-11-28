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Комітет Ради схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу

Фото: у Раді на десятий місяць війни вирішили скасувати податкові пільги для грального бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував парламенту схвалити у другому читання зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комітету Данила Гетманцева у Telegram.

"Сподіваємось, що зовсім скоро зникне можливість для організаторів азартних ігор сплачувати єдиний податок за ставкою 2%", - написав він.

Крім того, автор законопроекту №8079 народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що закон у фінальній редакції вступає в силу одразу після підписання і опублікування.

"Весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування", - додав він.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект щодо особливого режиму оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку. Податковими агентами зможуть стати банки, що звільнить ФОПів від обліку та звітності.

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