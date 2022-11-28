Комитет Рады одобрил отмену налоговых льгот для игорного бизнеса

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения 2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комитета Даниила Гетманцева в Telegram .

"Надеемся, что совсем скоро исчезнет возможность для организаторов азартных игр уплачивать единый налог по ставке 2%", - написал он.

Кроме того, автор законопроекта №8079 народный депутат Ярослав Железняк отметил, что закон в финальной редакции вступает в силу сразу после подписания и опубликования.

"Весь игорный бизнес сразу должен будет перейти на полную ставку налогообложения", - добавил он.