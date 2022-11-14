Комітет Ради схвалив кандидатуру нового члена Ради НБУ

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував до призначення Анатолія Борсукова членом Ради Національного банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Згідно біографії з квітня 2014 року - по 2021 заступник голови правління Ощадбанку. З 2014- 2020 головою Ощадбанку був чинний голова НБУ пан Пишний", - написав депутат про Барсукова. Нагадаємо, Верховна рада 7 жовтня призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний. Попередній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку за станом здоров'я після того, як йому оголосили підозру за діяльність на посаді голови іншого державного банку - Укргазбанку.