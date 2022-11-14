Комітет Ради схвалив кандидатуру нового члена Ради НБУ

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував до призначення Анатолія Борсукова членом Ради Національного банку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Згідно біографії з квітня 2014 року - по 2021 заступник голови правління Ощадбанку. З 2014- 2020 головою Ощадбанку був чинний голова НБУ пан Пишний", - написав депутат про Барсукова.
Нагадаємо, Верховна рада 7 жовтня призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний. Попередній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку за станом здоров'я після того, як йому оголосили підозру за діяльність на посаді голови іншого державного банку - Укргазбанку.
Андрій Пишний очолював Ощадбанк 6,5 років - з 2014 по 2020 рік. З 2003 року він був першим заступником голови Ощадбанку.
Рада НБУ не впливає на політику НБУ, водночас до її повноважень є затвердження заступників голови центробанку.
Рада Національного банку складається з дев’яти членів. Чотири особи призначаються Верховною радою, чотири особи - президентом України. Голова НБУ входить до Ради за посадою.