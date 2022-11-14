Комитет Рады одобрил кандидатуру нового члена Совета НБУ

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал к назначению Анатолия Борсукова членом Совета Национального банка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Согласно биографии с апреля 2014 года - по 2021 заместитель председателя правления Ощадбанка. С 2014-2020 главой Ощадбанка был действующий глава НБУ господин Пышный", - написал депутат о Барсукове.
Напомним, Верховная рада 7 октября назначила нового главу Национального банка Украины. Пост занял экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный. Предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья после того, как ему объявили подозрение за деятельность в должности главы другого государственного банка - Укргазбанка.
Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк 6,5 лет – с 2014 по 2020 год. С 2003 г. он был первым заместителем председателя Ощадбанка.
Совет НБУ не влияет на политику НБУ, в то же время в его полномочиях утверждение заместителей главы центробанка.
Совет Национального банка состоит из девяти членов. Четыре человека назначаются Верховной радой, четыре человека – президентом Украины. Глава НБУ входит в Совет по должности.