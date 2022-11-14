ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Комітет Ради схвалив кандидатуру нового члена Ради НБУ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 листопада 2022 13:13
Комітет Ради схвалив кандидатуру нового члена Ради НБУ Фото: до Ради НБУ увійде колишній заступник Пишного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики рекомендував до призначення Анатолія Борсукова членом Ради Національного банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Згідно біографії з квітня 2014 року - по 2021 заступник голови правління Ощадбанку. З 2014- 2020 головою Ощадбанку був чинний голова НБУ пан Пишний", - написав депутат про Барсукова.

Нагадаємо, Верховна рада 7 жовтня призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний. Попередній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку за станом здоров'я після того, як йому оголосили підозру за діяльність на посаді голови іншого державного банку - Укргазбанку.

Андрій Пишний очолював Ощадбанк 6,5 років - з 2014 по 2020 рік. З 2003 року він був першим заступником голови Ощадбанку.

Рада НБУ не впливає на політику НБУ, водночас до її повноважень є затвердження заступників голови центробанку.

Рада Національного банку складається з дев’яти членів. Чотири особи призначаються Верховною радою, чотири особи - президентом України. Голова НБУ входить до Ради за посадою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Верховна рада
NEWS
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні