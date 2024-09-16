Комітет Ради підтримав заборону на мобілізацію обмежено придатних до 25 років

Парламентар пояснив, що таке рішення комітету є дуже важливим, оскільки воно відкриває для законопроекту дорогу до голосування на найближчому засіданні Ради.

Також Гончаренко звернув увагу, що законопроект не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.

"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", - додав він.