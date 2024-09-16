Комитет Рады поддержал запрет на мобилизацию ограниченно годных до 25 лет

Парламентарий объяснил, что такое решение комитета очень важное, поскольку оно открывает для законопроекта дорогу к голосованию на ближайшем заседании Рады.

Также Гончаренко обратил внимание, что законопроект не только запрещает мобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых успели мобилизовать.

"Те ограниченно годные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания", - добавил он.